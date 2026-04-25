プロバスケットボールＢリーグ１部 群馬クレインサンダーズは、アウェイで北海道に勝ち２年連続のチャンピオンシップ進出を決めました。 サンダーズは、前半終了時点で３８対３２とリードして折り返すと、後半でも３０点以上のリードを広げ、１０５対６５と大差で勝利。 ２年連続のチャンピオンシップ進出を決めました。