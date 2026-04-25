体の秘密を様々な体験を通しで学べるイベントが静岡市のツインメッセ静岡で25日から始まり多くの親子連れでにぎわいました。静岡市駿河区のツインメッセ静岡で25日から始まった体験型イベント「超からだのひみつ大冒険」。このイベントは食べ物が消化・吸収される仕組みや臓器がもつ大切な役割などをさまざまな体験を通して楽しみながら学ぶことができます。初日となった25日はアトラクションなどを楽しむ多くの親子連れでにぎわっ