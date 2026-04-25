2025年の正社員の転職率は7.6％で過去最高水準に――そんな調査結果が株式会社マイナビ（東京都千代田区）による「転職動向調査2026年版」でわかりました。特に40・50代を中心としたミドル層の転職がさらに活発化していることが明らかになりました。では、転職後の平均年収額はいくらになったのでしょうか。【グラフ】転職後の平均年収額はいくら増えた？年代別に見ると…調査は、2025年に転職した20〜50代の正社員男女1446人を