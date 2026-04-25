[4.25 J1百年構想リーグWEST第12節 広島 2-1 C大阪 Eピース]J1百年構想リーグWEST第12節が25日に開催され、7位サンフレッチェ広島はホームで6位セレッソ大阪に2-1で勝利した。早い時間にリードを許しながらも終盤の2ゴールで逆転。PK勝ちを含む3連勝を飾った。アウェーのC大阪は序盤から攻勢をかけ、前半12分に先制。FWチアゴ・アンドラーデがボックス内でのキープから右へはたき、DF奥田勇斗がワンタッチで折り返す。DF佐々木