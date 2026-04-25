2026年4月19日、中国のポータルサイト・捜狐に「名探偵コナン」定番のデマを紹介した記事が掲載された。記事は、「1994年の連載開始から現在に至るまで、『名探偵コナン』は多くの人の成長とともにあった。江戸川（えどがわ）コナンの事件解決を追い、黒ずくめの組織のボスを予想し、さまざまな内部情報まで耳にしてきた。中には長年あまりにも本当らしく広まったデマもあり、今でも公式設定だと思い込んでいる人もいる。本記事で