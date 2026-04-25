2026年4月19日、中国のポータルサイト・捜狐に「名探偵コナン」定番のデマを紹介した記事が掲載された。

記事は、「1994年の連載開始から現在に至るまで、『名探偵コナン』は多くの人の成長とともにあった。江戸川（えどがわ）コナンの事件解決を追い、黒ずくめの組織のボスを予想し、さまざまな内部情報まで耳にしてきた。中には長年あまりにも本当らしく広まったデマもあり、今でも公式設定だと思い込んでいる人もいる。本記事では、かつて広く流れたデマを振り返ってみる」と述べた。

そして、「『名探偵コナン』の定番デマといえば、やはり『阿笠博士（あがさひろし）が黒ずくめの組織のボス』との説である。子どもの頃、クラスで『名探偵コナン』の話題になれば、誰もが信じ、初期の漫画を読み返して伏線を探す者までいた。たとえば博士はいつもコナンに必要な道具を的確に渡し、温厚そうに見えて重要な場面には必ず現れる。それゆえ『コナンを育て、最後に回収するつもりなのでは』と考えられていたのである」と説明した。

また、「小学生の頃、売店の漫画雑誌で『名探偵コナン』の最終話に関する記事を見た人もいるかもしれない。それは江戸川文代が再登場し、コナンを遊園地へ連れて行く途中で拳銃を取り出して拘束するという内容で、実は文代はコナンの正体を知る黒ずくめの組織の一員だったというものだった。当時は非常に驚き、隣の席の友人と何度も語り合い、本当にコナンが危ないのではと心配した。しかし後に判明したのは、完全な二次創作だったという事実である」と言及した。

さらに、「『安室透（あむろとおる）は最初、黒ずくめの組織側として設定されていたが、人気が出たため公安の潜入捜査官に変更された』とのデマを信じていたファンも多かっただろう。しかし実際、安室は初登場時から日本公安として設定されていた。人気の高さによって出番が増え、人物像がより掘り下げられただけであり、立場が変更されたわけではない。それだけ魅力的なキャラクターだったということだろう」と論じた。

記事は、「近年も、劇場版の公開前になるとさまざまなウワサが飛び交う。数年前の『黒鉄の魚影（サブマリン）』は工藤新一（くどうしんいち）と毛利蘭（もうりらん）が主軸で、灰原哀（はいばらあい）は退場するといった話が広まり、ファン同士で大騒ぎになった。最近では、最新作『ハイウェイの堕天使』で松田陣平（まつだじんぺい）が偽装死から復活するという説も出ている。彼は多くの人にとって未練の残るキャラクターであり、かつて爆発で命を落とした場面はいまも印象深い。要するに、ファンの願望がデマとして独り歩きしたのだろう」と述べた。

そして、「ここからは、真偽が未だ不明の説である。たとえば、毛利小五郎（もうりこごろう）は無能を装っているだけで、実はひそかに黒ずくめの組織を追っているという説だ。普段は頼りなく見えるが、時折見せる鋭さや、水無怜奈（みずなしれな）からのメールなどを根拠に語られてきた。またFBIのジェイムズ・ブラックが黒ずくめの組織側なのではとの説も根強い。細かな描写から推理するファンは多いが、作者の青山剛昌氏は何も明言していない。カップリング関連のデマもしばしば論争を呼び『怪盗キッドには新たな恋愛相手が現れる』『青山氏がキッドの心変わりを示唆した』といった話まで出回った」とした。

その上で、「こうしたデマが長年広まり続けた理由は2つある。1つは『名探偵コナン』があまりにも長期連載作品であり、読者の期待や考察熱が高かったこと。もう1つは、当時はネット環境も未発達で、情報の真偽を確認しにくく、二次創作と公式設定が混同されやすかったことである。とはいえ、こうしたウワサも必ずしも悪いものではない。更新を待ちながら一緒に展開を予想し、友人とボスの正体について言い争い、好きなキャラクターのために本気で議論した。こうした時間もまた、『名探偵コナン』とともにあった青春だったのかもしれない」と結んだ。（翻訳・編集/岩田）