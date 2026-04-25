恋愛バラエティ番組『あいのり』（フジテレビ系）出演で知られるブロガーの桃が25日までに、自身のブログを更新。建築中の新居で起きた“予想外の出来事”について明かした。【写真】「ショックで…」桃が公開した予想外のタイルこの日、桃さん「【注文住宅】ショックすぎることがおきた。」と題してブログを更新し、リビング横のトイレに設置予定の洗面台について言及。「可愛いタイルを選んだ」と理想のイメージを明かし、タ