23日（木）、一般財団法人関東大学バレーボール連盟は、2026年度春季関東大学バレーボールリーグ戦において男子1部の日本大学と女子3部の流通経済大学の全試合を、没収試合とすることを決定した。 22日（水）に開催された規律委員会にて、リーグ戦開催までに公益財団法人日本バレーボール協会（JVA）のMRS登録が未了であったことを理由に、2校の全試合を没収試合とする決定