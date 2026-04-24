俳優・鈴木福の妹で女優の鈴木夢が２４日にＳＮＳを更新。俳優の阿部サダヲの誕生日を祝福した。インスタグラムで「『マルモのおきて』放送開始から丸１５年！」と報告し、「今でも、マルモ観てました！とお声がけいただける作品。これからも大切な作品です！」と記した。続けて「昨日は阿部サダヲさんのお誕生日でした！おめでとうございます！」と４月２３日に５６歳の誕生日を迎えた阿部を祝福。「一緒に飲ませてもらえる