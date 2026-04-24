昨季スペイン2部で優勝を果たし、再びラ・リーガの舞台へ戻ってきたレバンテ。しかし昇格初年度から厳しい状況にあり、現在は19位と降格圏に位置している。果たしてチームを救えるだろうか。期待を背負っているのは、この終盤戦に突如爆発した20歳のスペイン人FWカルロス・エスピだ。レバンテのアカデミーで育ってきたエスピは今季の第2節バルセロナ戦に途中出場して1部デビュー。その後は出番が限られていたのだが、今年に入った2