ちいかわマーケット公式X（旧Twitter）は4月23日に投稿を更新。レトロな喫茶店をイメージした「台付ソーダグラス」と「ソーダスプーン」の登場を発表しました。【写真】ちいかわマーケットの台付ソーダグラス新商品4月24日11時より発売同アカウントは「『台付ソーダグラス（全3種）』各2,420円（税込）『ソーダスプーン（全3種）』各1,100円（税込）シュワッとなつかしい喫茶店ソーダあの頃を味わえるレトロな1杯にちいか
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