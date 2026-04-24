【モデルプレス＝2026/04/24】なにわ男子の大橋和也とtimeleszの寺西拓人がW主演を務める舞台『AmberS -アンバース-』初日前会見＆公開ゲネプロが4月24日、TOKYO DREAM PARK（東京ドリームパーク）内の新劇場、EX THEATER ARIAKE（EXシアター有明）にて行われ、クリエイティブプロデューサー・原作・脚本を務める加藤シゲアキ、演出家の河原雅彦、W主演の大橋、寺西をはじめ、出演するジュニアの猪狩蒼弥（KEY TO LIT）、嶋崎斗亜