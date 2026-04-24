4月23日、2006年に公開された映画『プラダを着た悪魔』の続編で5月1日に公開予定の『プラダを着た悪魔2』のジャパンプレミアが都内でおこなわれた。会場には、モデルで女優の長谷川京子が登場。煌びやかなドレス姿を披露したのだが、その姿が話題となっている。今回、長谷川は、プレミアムゲストとして登場。山田優や谷まりあなど、ドレスアップしたトップモデルたちとともに出席した。そこで長谷川が披露したファッションに、