人気占術研究家マリィ・プリマヴェラの毎日占い。2026年4月25日の運勢を12星座別にランキング形式でお届け。気になるあなたの今日の運勢は？12位：おうし座／牡牛座（4月20日〜5月20日生まれ）年下の人と衝突しそう。分かりやすい話し方を心掛けて。11位：みずがめ座／水瓶座（1月20日〜2月18日生まれ）色遣いが幸運のカギ。男性はネクタイ、女性はネイルで表現すると◎。10位：さそり座／蠍座（10月24日〜11月22日生まれ）1人で過