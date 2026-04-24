神奈川県藤沢市の病院で当直室の天井裏に侵入したとしてこの病院の小児科医の男が逮捕されました。病院職員が天井で「あるもの」を見つけたことで事件が発覚しました。事件があったのは藤沢市の「湘南藤沢徳洲会病院」。今月7日、職員から警察に驚きの通報が寄せられました病院職員「天井に設置されたエアコンの一部から、手のようなものが出ていた」天井にあるエアコンの送風口から、手が出ていたといいます。この手、実は…この