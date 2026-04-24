持ち帰り弁当の「Hotto Motto(ほっともっと)」は4月24日より、人気弁当10商品の中から“推し弁当”を決定する投票イベント『ほっともっと弁当総選挙2026』を公式アプリにて開催している。ほっともっと、投票イベント『ほっともっと弁当総選挙2026』を開催18周年記念イベントとして開催される『ほっともっと弁当総選挙2026』は、人気弁当10商品の中から“推し弁当”を決定する投票イベント。ほっともっと『ほっともっと弁当総選挙20