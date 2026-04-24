かつやは4月28日、「出汁醤油ロースカツ in the 親子丼」(通常店舗979円/券売機店舗980円)、「出汁醤油ロースカツ in the 親子鍋定食」(通常店舗1,089円/券売機店舗1,090円)を国内のかつやで発売する。「出汁醤油ロースカツ in the 親子丼」(通常店舗979円/券売機店舗980円)やさしい出汁でとじたふわとろ親子丼の中に、サクッと揚げたロースカツを閉じ込めた。ロースカツにはコクと香りが際立つ出汁醤油を合わせ、親子丼のまろやか