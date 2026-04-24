24日の日経225オプション2026年5月限（最終売買日5月7日）の日中取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は6947枚だった。うちプットの出来高が4670枚と、コールの2277枚を上回った。プットの出来高トップは5万円の936枚（30円安47円）。コールの出来高トップは6万3000円の291枚（32円高200円）だった。 コールプット 出来高前日比