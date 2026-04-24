鹿児島県警は「だまされたふり作戦」で台湾出身の男を詐欺容疑などで逮捕したと発表しました。 詐欺などの疑いで逮捕されたのは、台湾出身で住所不詳・自称大学生の陳國棟容疑者(22)です。 県警によりますと、陳容疑者はことし2月から3月にかけて、氏名不詳の複数人と共謀。 鹿児島市の80代の男性に対し、警察官などになりすまして「ある人物を捜査したところあなたに400万円が送金されている記録があり、あなたの資金を調べ