実はアメリカ純正の艦ではないアメリカの造船会社フィンカンティエリ・マリネット・マリン（FMM）は、アメリカ海軍から、マクルング級中型揚陸艦（LSM）4隻の建造に向けた長納期資材の調達および計画業務について、3000万ドル（約48億円）の契約を受注したと発表しました。【画像】就役後は？ これが、新型揚陸艦の上陸イメージですこの契約は、アメリカ海兵隊の海兵沿岸連隊（MLR）を支援するために計画されている揚陸艦群の