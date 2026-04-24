グローバル刃物メーカーの貝印は、創業118周年（いい刃）という節目を迎える今年、初めての直営路面店「貝印刃物店 京都店」を、京都・烏丸御池に5月1日オープンする。同店舗は、“「切れ味」のその先へ 道具が変われば、日常が変わる”をコンセプトに、刃物の新たな価値を提案する“ソリューション・ブティック”として展開する。世界三大刃物の町・岐阜県関市に生まれた貝印は、1908年に創業したグローバル刃物メーカー。今年に