国内大手アパレルの「ユナイテッドアローズ」が展開する「ＣＩＴＥＮ（シテン）」は２４日から、タレントの丸山礼と、モデルのミチを起用した２０２６年夏のプロモーションをスタートする。このプロモーションでは、日常生活の中に自然に溶け込む「ＣＩＴＥＮ」の魅力を、ファッション性と親しみやすさを兼ね備えた２人の表現を通して紹介し、今シーズンのマストアイテムやスタイリング情報を発信する。バラエティー番組やドラ