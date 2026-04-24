厚生労働省が65歳以上の高齢者を対象にした令和4年度（2022年度）の調査によると、認知症の人の割合は約12％、認知症の前段階と考えられている軽度認知障害（MCI）の人の割合は約16％とされ、3人に1人が認知機能にかかわる症状があることがわかっています。この忘れっぽさは加齢によるものか、生まれ持った性質か――。木島慶子さん（仮名・高知県・無職・72歳）は、ある日、銀行で生活費を引き出した後……。* * * * * * *ずぼら