自民党の小林政調会長は24日、「（高市総理と）意見が対立して官邸に呼び出されたということは一切ない。常に、高市総理はじめ官邸とは密にコミュニケーションとっている」と述べて、一部週刊誌で報じられていた高市総理との”隙間風”を否定した。小林氏は、去年10月の政調会長就任後から、週に1度のペースで高市首相と一対一で面会していて、「党の責任者として総理と常に頭の構造をあわせる」と、定期的な意見交換の狙いを述べ