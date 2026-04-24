プレミアリーグ第33節でマンチェスター・シティに敗れ、34節でシティがバーンリーに勝利したため2位に転落したアーセナル。勝ち点は「70」でシティと並んでおり、ここからタイトルをかけたデッドヒートが繰り広げられる。ここのところ不調なアーセナルだが、クラブのレジェンドであるパトリック・ヴィエラ氏は、この最終盤に鍵を握るのはチーム得点王のヴィクトル・ギェケレシュだと考えているようだ。クラブ公式サイトに次のよう