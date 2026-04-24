アーセナル、タイトルの鍵を握るのはギェケレシュだとレジェンド語る「彼は懸命に走ってきた、真のチームプレイヤー」

プレミアリーグ第33節でマンチェスター・シティに敗れ、34節でシティがバーンリーに勝利したため2位に転落したアーセナル。勝ち点は「70」でシティと並んでおり、ここからタイトルをかけたデッドヒートが繰り広げられる。



ここのところ不調なアーセナルだが、クラブのレジェンドであるパトリック・ヴィエラ氏は、この最終盤に鍵を握るのはチーム得点王のヴィクトル・ギェケレシュだと考えているようだ。クラブ公式サイトに次のように語った。





「彼がボールを持っていない時も懸命にプレイしてきたのを見てきたし、彼は常にチームのために一生懸命にプレイしている。彼がスペースを作り出すために走っているのを見てきたが、何らかの理由でボールがまだそこに届いていなかった」「しかし彼はこれまで見せてきた以上の力を持っていると思うし、ピッチ上でも彼のエネルギーと精神力は素晴らしい。彼は真のチームプレイヤーだし、ゴールも決めてくれるだろう。その点についてなんの疑いもない」ボール関与の少なさから批判を受けることもあるギェケレシュだが、チームの最多スコアラーであるという事実は揺るぎない。彼のようなストライカーらしいストライカーの不在がこれまでタイトルを逃してきた一因だと考えると、ギェケレシュにかかる期待は大きい。また、プレミアリーグ優勝経験を持つヴィエラ氏は終盤に勢いを落としてしまった古巣に、大切なのはこれまでやってきたことを続けることだと説いた。「彼らには、自分たちが今どこにいて、なぜそこにいるのかを思い出してほしい。つまり、彼らは今リーグのトップにいて、チャンピオンズリーグの準決勝まで進出している。質の高いプレイ、チームスピリット、そして一体感がなければ、このレベルに到達することはできないということだ」「重要なのは試合に勝つことだ。彼らは過去7〜8カ月間勝利を重ねてきたので、その方法を知っている。最後の追い込みに入ったとき、私はこう言うだろう。彼らを今の地位に導いた資質を忘れてはならない。それが勝利につながるとね。この時期を乗り越えるのに大切なのは、習慣を変えないことだ。これまでやってきたことを続け、家族との時間を楽しむように心がけてほしい」アーセナルは勝てるはずだと語ったヴィエラ氏。ギェケレシュ、そして他の選手たちの奮起が見られるだろうか。長いシーズンの終わりはもうすぐだ。