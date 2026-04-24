日本郵便九州支社は２３日、佐賀県唐津市の唐津郵便局で不適正な集配業務があったと発表した。発表によると、２０２４年４月上旬〜今月１０日の間、同郵便局が管轄する同市の加唐島で、法令に基づいて休日などを除く月曜から金曜は１日１回以上、通常郵便物を配達する必要があるにも関わらず、火曜、木曜は行っていなかった。同９日に同局内で担当局員に確認して発覚した。加唐島への配達を巡っては、２４年３月末で業務委託