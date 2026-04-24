◆米大リーグジャイアンツ０―３ドジャース（２３日、米カリフォルニア州サンフランシスコ＝オラクルパーク）ドジャース・大谷翔平投手（３１）が２２日（日本時間２３日）、敵地・ジャイアンツ戦に「１番・ＤＨ」で先発出場し、５打数無安打に終わった。チームは連敗を「２」で止め、同地区のライバル球団にスイープ献上は阻止した。大谷は先発の好右腕ウェブの前に１打席目は一ゴロ。３回の２打席目は空振り三振。３点リー