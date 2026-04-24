歌手で俳優の福山雅治（５７）が、福原遥（２７）主演の映画「あの星が降る丘で、君とまた出会いたい。」（８月７日公開）で主題歌を担当することが２３日、分かった。今作は大ヒットした２３年公開の「あの花が咲く丘で、君とまた出会えたら。」の続編にして完結編。福山は前作に引き続いて主題歌を手がけ、新曲「邂逅（かいこう）」を書き下ろした。また、映画の新キャストとして倍賞千恵子（８４）、細田佳央太（２４）、豊嶋