8月7日に公開される映画『あの星が降る丘で、君とまた出会いたい。』の新キャストとして、細田佳央太、豊嶋花、井之脇海、倍賞千恵子の出演が決定。あわせて前作に続き福山雅治が主題歌を担当することが発表された。 参考：福原遥×出口夏希×伊藤健太郎『あの星が降る丘で、君とまた出会いたい。』続投8月7日公開へ 本作は、2023年12月に劇場公開された『あの花が咲く丘で、君とまた出会えたら。』の続編。前作の原作小説