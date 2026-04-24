◆真面目な人ほど陥る「他人軸」の罠…自分が納得できる選択のコツ誰にでも悩みや不安はあるもの。とくに寝る前、嫌な出来事を思い出して眠れなくなることはありませんか？ そんなとき心の支えになるのが、『精神科医Tomyが教える 1秒で不安が吹き飛ぶ言葉』（ダイヤモンド社）。ゲイであることのカミングアウトやパートナーとの死別、うつ病の経験を経た著者だからこそ紡げる言葉が、沈んだ心にそっと寄り添います。（構成／ダイ