◆真面目な人ほど陥る「他人軸」の罠…自分が納得できる選択のコツ

誰にでも悩みや不安はあるもの。とくに寝る前、嫌な出来事を思い出して眠れなくなることはありませんか？ そんなとき心の支えになるのが、『精神科医Tomyが教える 1秒で不安が吹き飛ぶ言葉』（ダイヤモンド社）。ゲイであることのカミングアウトやパートナーとの死別、うつ病の経験を経た著者だからこそ紡げる言葉が、沈んだ心にそっと寄り添います。（構成／ダイヤモンド社書籍編集局・斎藤順）

「正しい」ことより大切な判断基準

今日のテーマは「正しいことより楽しいことを選びましょう」です。世の中には真面目な人がとても多いです。診察やお悩み相談を受けていても、みなさん本当に真面目だなと感じることが多くあります。

ここでいう「真面目」とは、何かあったときに「それは本当に正しいのか」「間違っていないか」と、絶対的な価値基準で判断してしまうことを指します。自分が納得しているか、楽しいかどうかではなく、「まずはやるべきか」「正しいか」を優先してしまうのです。

これは簡単にいうと「他人軸」で生きている状態です。

「自分軸」と「他人軸」の違いとは？

「自分軸」と「他人軸」には、次のような違いがあります。

●自分軸：自分が納得した選択肢を選ぶこと

●他人軸：「恥ずかしくないか」「嫌われないか」など、他人の顔色をうかがい、誰かのために動いてしまうこと

他人に迷惑をかけないことは大前提になりますが、なぜ自分軸のほうが良いのでしょうか。それは、自分が納得して選んでいるため、もしうまくいかなくても後悔しにくく、「次はどうしようか」「なぜダメだったのか」と素直に考えられるからです。

しかし他人軸の場合、自分が本当に納得して決めたわけではないため、うまくいかなかったときに、どうしようもない気持ちにとらわれてしまいます。さらに、他人の基準で動くということは自分の気持ちを置き去りにしているため、続けていると、気がついたときには「自分の本当の気持ち」がわからなくなってしまう危険性があります。

「正しいか」より「楽しいか」を基準に

だからこそ、なるべく自分軸で動いたほうが良いのです。この「自分軸」は、「自分が楽しいかどうか」という観点にもなります。真面目な人は「正しいかどうか」で判断しがちですが、「正しさ」の根拠を「こういう理由だからこうすべき」と世間や他人に求めているうちは、結局他人軸になってしまいます。

物事を善悪や正誤でジャッジするのではなく、「自分が楽しいか、楽しくないか」という観点がとても大切なのです。他人軸を続けて自分の気持ちがわからなくなると、「何のために生きているのか」「自分は何をしてきたのだろう」と後悔してしまうかもしれません。ですから、自分がこれを楽しいと思えるかどうかを基準にしてあげてください。

「自分軸」と「自分勝手」は正反対

ここで誤解してほしくないのは、「自分が納得するようにやる（自分軸）」と「自分勝手」は全く違うということです。

●自分軸：「自分で決めるべきことは自分で決めていい」という自己決定権を尊重することであり、他人が決めるべき問題には口を挟まない

●自分勝手：自己決定権を尊重せず、自分の気持ちを他人に押しつけ、他人をコントロールしようとする

自己決定権を尊重するという観点から見れば、自己中心的な人と自分軸を持っている人は、実は正反対ともいえるのです。

やりたくないことでも「自分軸」になる？

もう一つ勘違いしやすいのは、「自分が納得するかどうかで決めるなら、やりたくないことは一切やらなくていいのか？」という点です。これも少し違います。

本当は好きではないことでも、「今回はこれをやるべきだ」と一度自分のまな板の上に載せて考え、自分で納得して取り組むのであれば、それは自分軸です。例えば、「勉強は嫌いだけれど、受験を控えているから3月までは後悔しないように全力でやろう」と自分で納得して決めたのなら、それは立派な自分軸の行動です。

やりたくないことでも、納得していれば問題ありません。

自分の「楽しい」という感覚を大切に

「楽しい」という感覚を忘れないようにすることは、自分軸の構築につながります。もちろん、犯罪や違法なことはいくら楽しくてもやってはいけません。しかし、そうしたことでなければ、「自分が楽しいな、やってみたいな」と思ったことを選んで良いのです。

正しいか正しくないかでばかりジャッジする癖がつくと、自分の楽しさがわからなくなってしまいます。自分が楽しいという感覚がなければ、生きていて楽しいなるはずがありませんよね。ですから、楽しさを大切にしてください。

もし今「自分が楽しいかどうかわからない」と感じているなら、それは少し重症かもしれません。日頃から、自分が何を好きなのか、楽しいと思えるのかを判断する癖をつけてみてくださいね。

※本稿は『精神科医Tomyが教える 1秒で不安が吹き飛ぶ言葉』（ダイヤモンド社）の著者による特別原稿です。