お笑いタレントの友近（52）と元日向坂46の松田好花（26）がこのほど、都内で行われたテレビ東京ドラマ「架空名作劇場テレビ東京連続テレビドラマ『まりとっつぁん』」（5月4日、11日放送、深夜0・30）の囲み取材会に出席した。本作は“存在しない名作ドラマ”を勝手に制作する異色のシリーズ「架空名作劇場」の第2弾作品。松田は90年代に放送された架空の朝ドラ「まりとっつぁん」でヒロインを務める女優・宮島舞花を演じる