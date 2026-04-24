東京女子プロレスは23日、東京・千代田区の神田明神文化交流館で「YES！WONDERLAND’26」（5月4日、後楽園ホール）で争われるタイトルマッチ調印式を開催し、インターナショナル・プリンセス王者の鈴芽が王座死守を誓った。3・29両国国技館で王座奪還に成功した鈴芽は、16日（日本時間17日）の米ラスベガス大会でハットリ桜を破り初V。3月に高校を卒業したばかりの風城ハルが4・8上野での挑戦者決定5WAYマッチを制して、挑