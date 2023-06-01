北海道・函館中央警察署は23日、ストーカー規制法違反の疑いで、函館市に住む自称・北海道大学の准教授の男（62）を逮捕しました。男は2024年8月5日から2025年10月6日までの間、渡島振興局管内に住む40代の知人女性に対して、LINEで「会いたい」など義務のないことを要求したり、2026年4月13日、女性のスマートフォンに連続して電話を掛けるなど、ストーカー行為をした疑いです。警察によると4月21