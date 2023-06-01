アメリカ・ニューヨークの中心街を日本人アーティストがジャック。深夜の3分間に込めた思いを聞きました。ニューヨークのタイムズスクエア。午後11時57分、モニターが一斉にカウントダウンを始めます。深夜に100台近いモニターをジャックして繰り広げられる映像ショーのタイトルは「Morning Again（モーニング・アゲイン）」。制作したのはニューヨークを拠点とする日本人アーティストです。多くの人が行き交うJR新宿駅の前にある