【Amazon：BenQ ゲーミングモニター「MOBIUZ」シリーズ セール】 セール期間：4月24日0時～5月5日23時59分 BenQ MOBIUZ EX270M Amazonにて、BenQのゲーミングモニター「MOBIUZ」シリーズがセール価格で販売されている。セール期間は5月5日23時59分まで。 期間中は、27インチのフルHD（1,920×1,080）IPSパネルを採用し