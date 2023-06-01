BenQ MOBIUZ EX270M

Amazonにて、BenQのゲーミングモニター「MOBIUZ」シリーズがセール価格で販売されている。セール期間は5月5日23時59分まで。

期間中は、27インチのフルHD（1,920×1,080）IPSパネルを採用した「BenQ MOBIUZ EX270M」や、23.8インチVAパネルを搭載した「BenQ MOBIUZ EX240N」などがお買い得になっている。

なお、セール品の売り切れなどにより、セール自体の中止の可能性もあるため、対象の商品がセール価格になっているのを確認の上購入いただきたい。

BenQ MOBIUZ EX270M

240Hzの高リフレッシュレートに加え、応答速度1ms(MPRT/GtG)により滑らかな映像表示を実現。鮮やかな色表現を可能にするHDRi技術、3種類のゲームモードとゲームプレイに最適な機能が満載のゲーミングモニターとなっている。また、2.1ch treVoloスピーカーを内蔵し、エネルギッシュな高音から重低音まで迫力のあるサウンドを楽しめる。

BenQ MOBIUZ EX240N

BenQ独自のHDRi技術を搭載したEX240Nは、ゲームの世界をよりクリアで色彩豊かに映し出す。さらに、165Hz、1ms(MPRT)やFreeSync Premiumに対応し、ティアリングを排除した、より滑らかな映像が楽しめる。