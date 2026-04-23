【モデルプレス＝2026/04/23】サバイバルオーディション番組「PRODUCE 101 JAPAN」の第4弾となる「PRODUCE 101 JAPAN 新世界」（毎週木曜よる9時〜）の第5話が4月23日、動画配信サービス・Lemino（レミノ）にて独占配信され、第1回順位発表式が行われ、リュウ・カイチ（KAICHI）の順位に注目が集まっている。【写真】「日プ」出演で話題のイケメンモデル◆「日プ新世界」リュウ・カイチのランクアップが話題第1回順位発表式は、3月