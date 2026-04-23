全国競輪施行者協議会は23日、ガールズG1「第2回毎日新聞社杯女子オールスター競輪」（8月7〜9日、佐世保）のファン投票中間集計結果を発表した。中間順位と票数は以下の通り。投票締め切りは5月10日。1位・児玉碧衣4358票2位・太田りゆ3196票3位・佐藤水菜2820票4位・久米詩2318票5位・河内桜雪2125票6位・北岡マリア1624票7位・又多風緑1432票8位・石井寛子1379票9位・梅川風子1358票10位・神戸暖稀羽1346