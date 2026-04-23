歌手の田中あいみが２３日、神奈川・ＳＵＰＥＲＮＯＶＡＫＡＷＡＳＡＫＩでコンサート「田中とジョージのみんな来てよＬＩＶＥ！〜憲ちゃんもくるよね？〜ｖｏｌ．２」を開催した。昨年６月にリリースした「ＮＡＺＯｗｉｔｈ木梨憲武・所ジョージ」が話題になったプロジェクト。今年２月に同会場で開催したフリーライブの好評を受け、第２弾ライブが実現した。この日は全２１曲を披露し、そのうち１９曲を所ジョージが