All About ニュース編集部は2026年4月7日、全国の20〜60代の女性292人を対象に「なりたい顔の芸能人」に関するアンケート調査を実施しました。今回の調査では、女性限定でアンケートを行っています。誰でも一度は、憧れる芸能人の顔になりたいと思ったことがあるのではないでしょうか？ そこで今回は、「この人の顔になりたいと思う20代男性俳優」ランキングの結果を紹介します。【9位までの全ランキング結果を見る】同率2位：平野