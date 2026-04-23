ダンスボーカルグループ「Ｍ！ＬＫ」のメンバーで俳優の佐野勇斗の“イメチェン姿”が話題を呼んでいる。佐野は、２３日に自身のインスタグラムを更新すると、「茶色にしました」と一言だけつづり、鏡越しの自撮りショットをアップ。茶髪へのイメチェンが映える、黒のキャップとジャケットを軸にしたストリート系コーデを披露した。この投稿には「わーかっこいいじゃん」「茶髪も似合うなんて…」「新鮮です！」「無理、かっ