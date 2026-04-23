元俳優・友井雄亮で現在は大阪・北新地の焼肉店「北新地 神威」の店長である牧山雄亮さんが23日、東映が運営するYouTube公式チャンネル東映特撮YouTube Officialで生配信された『真アギト展 前夜祭スペシャル！』にサプライズ出演した。【動画】元友井雄亮の牧山雄亮さんがサプライズ出演した『真アギト展』生配信クイズの優勝商品として高級焼肉弁当が配られることに。運んできたのが牧山さんだった。友井雄亮として『仮面ラ