道路内で倒れていた男性を救助したとして警備員の27歳の男性に感謝状が贈られました。警備員の芳賀累さんは4月1日、埼玉県本庄市内の道路で泥酔して寝込んでいた男性に声をかけ、110番通報したほか、懐中電灯を使って道路を走る車を誘導するなどして男性の安全確保に努めました。当時、芳賀さんは休憩中でしたが、倒れていた男性を見つけると駆け寄り、事故を防ぐために行動したということです。セコム株式会社本庄営業所の芳賀累