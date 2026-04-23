記者会見後に写真に納まるBL東京のシャノン・フリゼル（左）とリッチー・モウンガ＝23日、東京都府中市（東芝ブレイブルーパス東京提供）ラグビーのリーグワン1部、BL東京は23日、元ニュージーランド代表のFWシャノン・フリゼル（32）が今季限りで退団すると発表した。記者会見し「ここでプレーすることができて幸せだった」と話した。2023年にBL東京入りしてリーグワン2連覇に貢献。今後は南半球最高峰スーパーラグビーのハイ