【楽天ブックス：「HGUC 1/144 Ξガンダム」「HGUC 1/144 ペーネロペー」】 4月23日 販売再開 「HGUC 1/144 Ξガンダム」 楽天ブックスにて、ガンプラ「HGUC 1/144 Ξガンダム」と「HGUC 1/144 ペーネロペー」が販売再開している。 今回4月23日16時30分ごろの時点で、映画「機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ」のガンプラ「HGUC 1/144 Ξガンダム」「HGUC 1/144