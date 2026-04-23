文部科学省などが入る庁舎＝東京都千代田区次期学習指導要領の教科「外国語（英語）」を検討する中教審の作業部会が23日、開かれた。高校入学時点で高い外国語能力がある場合に必修科目の履修を免除できる制度を検討しており、文部科学省が指標の案を示し、語学力の国際標準規格「CEFR（セファール）」の「B2」レベル以上とした。CEFRは語学力の高い順に「C2」から「A1」までの6段階で、B2は高い方から3番目。複雑な文章の内容