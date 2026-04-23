客室露天風呂のイメージ（サンケイビル提供）米ヒルトンの高級ホテルが２０２８年夏、箱根町に初進出する。国内外で１８軒を展開する「ＬＸＲホテルズ＆リゾーツ」。箱根登山ケーブルカー公園上駅（強羅）から至近で、紅葉の名所「紅葉谷」近くに立地する。低層の３棟で構成し、全９４室に露天風呂を完備。大浴場やジムも備える。レストランは一般利用できる。２５年５月に着工し、２７年１１月末に完成予定。