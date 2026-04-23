2025年1年間にスマートフォンなどを使ってオンラインカジノを利用したとして196人が摘発され、過去最多となりました。警察庁によりますと、2025年1年間にスマートフォンなどからオンラインカジノを利用したとして、全国で摘発された人数は196人で前の年より54人増え、過去最多となりました。運営側も25人摘発されています。オンラインカジノの利用をめぐる摘発は2022年に初めて確認されて以降、増加傾向が続いていて、警察庁の楠芳